Широков рассказал, что в матче легенд мог бы сыграть по тайму за «Зенит» и ЦСКА

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал, что в матче легенд памяти Павла Садырина мог бы сыграть по тайму за санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Встреча закончилась победой армейцев со счётом 3:1.

«ЦСКА — мой родной клуб, но в матче легенд я представляю «Зенит». Возможно, потому, что в ЦСКА провёл не больше года. Не я принимал решение, куда определили, там и играю. Я мог бы провести тайм в составе одной команды, а потом перейти в другую. Но у нас так не принято. А почему Жирков играет за ЦСКА? Он ведь в «Зените» провёл почти шесть лет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.