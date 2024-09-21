Александр Соболев: понятно, что могу и хочу играть лучше, адаптация в «Зените» идёт хорошо

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своей адаптации в команде из Санкт-Петербурга.

«Адаптация проходит хорошо. Понятно, что я могу и хочу играть лучше. Стараюсь как можно быстрее адаптироваться. Думаю, мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным.

С кем конкурирую за место в основном составе? Тяжёлый вопрос. У нас много атакующих футболистов, которые очень высокого уровня. Наверное, мы все вместе конкурируем», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего Соболева из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.