Форвард «Краснодара» Батчи: нам нужно продолжать свой путь и готовиться к игре с «Зенитом»

Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи, оформивший три голевые передачи в матче 9-го тура чемпионата России с «Акроном» (5:2), рассказал о своём выступлении сегодня.

– Сегодня вы сделали три голевые передачи. Это действительно выдающееся достижение. Было ли такое в карьере ранее?

– Спасибо за поздравление! Такого раньше не было. Я очень рад, что смог помочь команде в достижении победы. Сейчас нам нужно продолжать наш путь и готовиться к игре в субботу, потому что будет очень сильный соперник [«Зенит»].

– Ваш сегодняшний соперник «Акрон» оставлял много свободных зон, давал создавать много моментов. Как оцените уровень сопротивления?

– Мне не показалось, что соперник был слабым. Просто наша команда вышла сфокусированной на том, что мы готовили и должны были делать. Мы старались в течение всей игры поддерживать такой ритм, чтобы не давать возможности отвечать. Это и сказалось сегодня на результате, — приводит слова Батчи Metaratings.