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Форвард «Краснодара» Батчи: нам нужно продолжать свой путь и готовиться к игре с «Зенитом»

Форвард «Краснодара» Батчи: нам нужно продолжать свой путь и готовиться к игре с «Зенитом»
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Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи, оформивший три голевые передачи в матче 9-го тура чемпионата России с «Акроном» (5:2), рассказал о своём выступлении сегодня.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'     1:2 Лончар – 54'     1:3 Сперцян – 59'     1:4 Кордоба – 76'     2:4 Хубулов – 86'     2:5 Кривцов – 89'    

– Сегодня вы сделали три голевые передачи. Это действительно выдающееся достижение. Было ли такое в карьере ранее?
– Спасибо за поздравление! Такого раньше не было. Я очень рад, что смог помочь команде в достижении победы. Сейчас нам нужно продолжать наш путь и готовиться к игре в субботу, потому что будет очень сильный соперник [«Зенит»].

– Ваш сегодняшний соперник «Акрон» оставлял много свободных зон, давал создавать много моментов. Как оцените уровень сопротивления?
– Мне не показалось, что соперник был слабым. Просто наша команда вышла сфокусированной на том, что мы готовили и должны были делать. Мы старались в течение всей игры поддерживать такой ритм, чтобы не давать возможности отвечать. Это и сказалось сегодня на результате, — приводит слова Батчи Metaratings.

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