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ЦСКА не смог обыграть «Рубин» в матче 9-го тура РПЛ

ЦСКА не смог обыграть «Рубин» в матче 9-го тура РПЛ
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Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Жемалетдинов – 15'     1:1 Тесленко – 55'    

На 15-й минуте полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов вывел московский клуб вперёд. На 55-й минуте защитник «Рубина» Егор Тесленко сравнял счёт в матче.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за девять матчей. «Рубин» с 11 очками располагается на восьмой строчке.

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