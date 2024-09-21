ЦСКА не смог обыграть «Рубин» в матче 9-го тура РПЛ

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

На 15-й минуте полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов вывел московский клуб вперёд. На 55-й минуте защитник «Рубина» Егор Тесленко сравнял счёт в матче.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за девять матчей. «Рубин» с 11 очками располагается на восьмой строчке.