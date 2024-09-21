ЦСКА не смог обыграть «Рубин» в матче 9-го тура РПЛ
Поделиться
Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Жемалетдинов – 15' 1:1 Тесленко – 55'
На 15-й минуте полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов вывел московский клуб вперёд. На 55-й минуте защитник «Рубина» Егор Тесленко сравнял счёт в матче.
На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за девять матчей. «Рубин» с 11 очками располагается на восьмой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2024
-
22:22
-
22:15
-
22:01Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец» Официально
-
22:00
-
21:51
-
21:41
-
21:40
-
21:40
-
21:33
-
21:33
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:13
-
21:07
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:40
-
20:32
-
20:28
-
20:21
-
20:17
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
19:59
-
19:51
-
19:46
-
19:40
-
19:35
-
19:33