Винисиус остался в запасе «Реала» на матч 6-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом»

Мадридский «Реал» объявил стартовый состав на матч с «Эспаньолом» в 6-м туре чемпионата Испании. Вингер «сливочных» Винисиус Жуниор начнёт встречу на скамейке запасных. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.

Состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Тчуамени, Милитао, Гарсия, Вальверде, Модрич, Беллингем, Родриго, Гюлер, Мбаппе.

Запасные: Лунин, Фран Гонсалес, Винисиус, Эндрик, Васкес, Вальехо, Рюдигер, Менди.

«Реал» Мадрид занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 11 очков. «Эспаньол» находится на 11-й строчке, заработав семь очков.