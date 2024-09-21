Кирьяков: нет ничего отрицательного в отстранении Глушакова, это рабочий момент

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о переводе полузащитника «Химок» Дениса Глушакова во вторую команду.

«Если «Химки» отстранили Глушакова от основной команды, то для этого были основания. Возможно, отстранение связано с количеством футболистов в команде, потому что состав раздут. Не вижу ничего отрицательного в отстранении Дениса, это рабочий момент.

Денис должен сам решать своё будущее. Если он чувствует в себе силы, то ещё может поиграть. Но вряд ли он уже поиграет на уровне РПЛ, можно рассмотреть клубы Первой лиги. Но также зависит, насколько он готов вести профессиональный образ жизни и ограничивать себя в чём-то, потому что возрастные игроки должны более профессионально относиться к себе. Или же красиво уйти, ведь он достаточно поиграл на хорошем уровне», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.