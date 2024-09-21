Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: нет ничего отрицательного в отстранении Глушакова, это рабочий момент

Кирьяков: нет ничего отрицательного в отстранении Глушакова, это рабочий момент
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о переводе полузащитника «Химок» Дениса Глушакова во вторую команду.

«Если «Химки» отстранили Глушакова от основной команды, то для этого были основания. Возможно, отстранение связано с количеством футболистов в команде, потому что состав раздут. Не вижу ничего отрицательного в отстранении Дениса, это рабочий момент.

Денис должен сам решать своё будущее. Если он чувствует в себе силы, то ещё может поиграть. Но вряд ли он уже поиграет на уровне РПЛ, можно рассмотреть клубы Первой лиги. Но также зависит, насколько он готов вести профессиональный образ жизни и ограничивать себя в чём-то, потому что возрастные игроки должны более профессионально относиться к себе. Или же красиво уйти, ведь он достаточно поиграл на хорошем уровне», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор «Химок» Оленев высказался о слухах о выводе Глушакова из состава команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android