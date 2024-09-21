Тетрадзе: у Дзюбы есть все возможности, чтобы побороться за звание лучшего ассистента РПЛ

Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе высказался об игре нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:5).

«Артём Дзюба — опытный футболист. Не надо смотреть на паспорт игрока, самое главное, как футболист выглядит на поле. Это хорошо, что Дзюба отдаёт голевые передачи за «Акрон», но в матче с «Краснодаром» этого было мало. У Дзюбы есть все возможности, чтобы побороться за звание лучшего ассистента РПЛ», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний Артём Дзюба провёл два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.