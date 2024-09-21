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Тетрадзе: у Дзюбы есть все возможности, чтобы побороться за звание лучшего ассистента РПЛ

Тетрадзе: у Дзюбы есть все возможности, чтобы побороться за звание лучшего ассистента РПЛ
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Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе высказался об игре нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:5).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'     1:2 Лончар – 54'     1:3 Сперцян – 59'     1:4 Кордоба – 76'     2:4 Хубулов – 86'     2:5 Кривцов – 88'    

«Артём Дзюба — опытный футболист. Не надо смотреть на паспорт игрока, самое главное, как футболист выглядит на поле. Это хорошо, что Дзюба отдаёт голевые передачи за «Акрон», но в матче с «Краснодаром» этого было мало. У Дзюбы есть все возможности, чтобы побороться за звание лучшего ассистента РПЛ», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний Артём Дзюба провёл два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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