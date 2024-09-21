Форвард «Зенита» Соболев: мне нужно до конца понять, во что я должен играть

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:1), а также высказался о взаимодействии с другими нападающими сине-бело-голубых.

— В чём была трудность для «Зенита» в этом матче?

— Наверное, в быстром пропущенном голе с пенальти. «Факел» сразу стал играть ниже, тяжело было вскрывать их. На старте второго тайма удалось забить первый мяч, и хорошо, что получилось быстро забить второй. Думаю, на этом игра уже закончилась.

— Есть ощущение, что три центрфорварда в атаке немного мешают друг другу у «Зенита». А как это выглядит изнутри?

— Наверное, нет такого, что мы мешаем друг другу. Просто мне нужно до конца понять, во что я должен играть. Тренерский штаб мне это объясняет, но, как говорится, не всё сразу.

— Почему вас не поменяли после перерыва? Ведь вы уже были с жёлтой карточкой.

— Это вопрос к тренерскому штабу. В плане нервов я чувствовал себя нормально. Жёлтая карточка, как всегда у меня бывает, была необязательной, но я там фолил не специально, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего Соболева из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.