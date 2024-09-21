«Арис» сыграл вничью с «Аполлоном» в матче 4-го тура кипрского чемпионата

Завершился матч 4-го тура высшего дивизиона Кипра, в котором встречались «Арис» и «Аполлон». Команды играли на стадионе «Альфамега» на Кипре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кирьякосом Атанасиу. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После четырёх матчей «Арис» располагается на первой строчке чемпионата Кипра, набрав 10 очков. «Аполлон» занимает шестое место, заработав четыре очка после аналогичного количества игр. В следующем туре «Арис» проведёт встречу с «Пафосом» (29 сентября), а «Аполлон» — с «Эносисом» (29 сентября).