«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в матче 5-го тура АПЛ

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

После этой игры в активе «Манчестер Юнайтед» стало семь очков. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» набрал три очка и располагается на 16-м месте.