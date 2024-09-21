Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед, результат матча 21 сентября 2024, счёт 0:0, АПЛ 2024/2025

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в матче 5-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

После этой игры в активе «Манчестер Юнайтед» стало семь очков. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» набрал три очка и располагается на 16-м месте.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» может усилить состав полузащитником «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android