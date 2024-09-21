Матвей Сафонов — в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» на матч Лиги 1 с «Реймсом»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов начнёт матч 5-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» в стартовом составе. Команды будут играть на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Стартовый состав «ПСЖ»: Cафонов, Баркола, Беральдо, Витинья, Дуэ, Заир-Эмери, Коло-Муани, Ли Кан Ин, Маркиньос, Невеш, Пако.

Ранее Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков за четыре матча. «Реймс» располагается на восьмой строчке, заработав семь очков после аналогичного количества игр.