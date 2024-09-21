«Айнтрахт» уверенно обыграл «Боруссию» М в матче 4-го тура Бундеслиги

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 31-й минуте. Отличился шведский полузащитник Хуго Ларссон. На 80-й минуте нападающий Омар Мармуш удвоил преимущество своей команды.

После этой победы в активе «Айнтрахта» стало девять очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» М с тремя очками идёт 14-й.