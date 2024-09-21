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Гришин: для ЦСКА обидная ничья с «Рубином», армейцы ещё больше отстают от «Зенита»

Гришин: для ЦСКА обидная ничья с «Рубином», армейцы ещё больше отстают от «Зенита»
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Российский тренер Александр Гришин высказался о матче московского ЦСКА с казанским «Рубином» (1:1) в чемпионате России.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Жемалетдинов – 15'     1:1 Тесленко – 55'    

«Я говорил, что ЦСКА нужно побеждать «Рубин» хотя бы со счётом 1:0, а не крупно. Первый тайм вселил надежды, ведь у армейцев были моменты, и команда доминировала. Во втором тайме всё поменялось: «Рубин» забрал мяч и имел преимущество. Можно сказать, что счёт закономерен, ведь «Рубин» после перерыва смотрелся солиднее.

Футбол — это футбол, не всегда явные фавориты побеждают. Для ЦСКА это обидная ничья, ведь «Зенит» выиграл свой матч, и теперь армейцы отстают от лидера ещё больше», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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