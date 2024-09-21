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Тарханов: согласен с Сашкой Мостовым, Абаскаль — очень слабый тренер

Тарханов: согласен с Сашкой Мостовым, Абаскаль — очень слабый тренер
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Российский тренер Александр Тарханов высказался об увольнении экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля из испанской «Гранады».

«Абаскаль — очень слабый тренер, о чём тут говорить? Я согласен с Сашкой Мостовым. Зачем брать таких тренеров в «Спартак» и в Россию? В «Гранаде» он не давал результата, и его быстро убрали. В «Спартаке» он держался за счёт того, что у него были хорошие футболисты. Но когда игроки ниже уровня, то тренер должен больше и правильнее работать, чтобы выстроить игру. Но, видимо, Абаскалю это не дано. Думаю, на вряд ли Абаскаля где-то в ближайшее время увидим, его точно не будет в России. Но, возможно, где-то скоро увидим Мостового», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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