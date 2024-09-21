Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» уверенно победила «Жирону» в матче 6-го тура Ла Лиги

«Валенсия» уверенно победила «Жирону» в матче 6-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Санта-Крус-де-Тенерифе). Валенсия одержала победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 6-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Хуанпе – 56'     2:0 Гомес – 58'    

На 56-й минуте мяч с автогола был забит в ворота «Жироны». Окончательный счёт в матче спустя две минуты установил полузащитник Даниэль Гомес — 2:0.

«Валенсия» после шести матчей занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав четыре очка. «Жирона» располагается на 12-й строчке, заработав семь очков после аналогичного количества игр. В следующем туре «Валенсия» встретится с «Осасуной» (24 сентября), а «Жирона» — с «Райо Вальекано» (25 сентября).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android