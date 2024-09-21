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Созин: думаю, при 1:1 в головах у игроков ЦСКА были мысли: «Лишь бы не проиграть»

Созин: думаю, при 1:1 в головах у игроков ЦСКА были мысли: «Лишь бы не проиграть»
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче московского ЦСКА с казанским «Рубином» (1:1) в Российской Премьер-Лиге.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Жемалетдинов – 15'     1:1 Тесленко – 55'    

«Про игру ЦСКА можно сказать одно – они снова не проиграли в концовке, как делали раньше. Это очень важно. При 1:1 на последних минутах всегда тревожно, болельщики ЦСКА, думаю, к такому уже привыкли. С «Рубином» тоже было опасно, когда до финального свистка оставалось немного. Думаю, в головах у игроков ЦСКА при 1:1 тоже были мысли: «Лишь бы не проиграть». У них это получилось – и по делу», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за девять матчей. «Рубин» с 11 очками располагается на восьмой строчке.

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