Созин: «Краснодар» сейчас сильнее «Зенита», что-то критики Мусаева и любители Ивича молчат

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе «Краснодара» в матче 9-го тура РПЛ с «Акроном» (5:2), а также поделился ожиданиями от предстоящей игры «быков» с «Зенитом», которая состоится 28 сентября.

«Краснодар» набрал очень хороший ход. Конечно, можно сказать, что играли против дебютанта, что «Акрон» никогда не играл на таком высоком уровне и на многое не претендует. Но я бы обращал внимание на гостей – на их подход к матчам, игре. Нынешний «Краснодар» показывает, что после прошлого сезона, когда команда была близка к чемпионству, были сделаны правильные выводы. Очень мощная и организованная команда.

«Краснодар» сейчас лучше «Зенита», а критики Мусаева и любители Ивича почему-то молчат. Так что я с удовольствием жду следующего тура, когда они дома сыграют с «Зенитом». И фаворит – именно «Краснодар», потому что у Семака сложности – накупили форвардов, а расставить их не могут», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.