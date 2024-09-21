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Созин: «Краснодар» сейчас сильнее «Зенита», что-то критики Мусаева и любители Ивича молчат

Созин: «Краснодар» сейчас сильнее «Зенита», что-то критики Мусаева и любители Ивича молчат
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе «Краснодара» в матче 9-го тура РПЛ с «Акроном» (5:2), а также поделился ожиданиями от предстоящей игры «быков» с «Зенитом», которая состоится 28 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'     1:2 Лончар – 54'     1:3 Сперцян – 59'     1:4 Кордоба – 76'     2:4 Хубулов – 86'     2:5 Кривцов – 88'    

«Краснодар» набрал очень хороший ход. Конечно, можно сказать, что играли против дебютанта, что «Акрон» никогда не играл на таком высоком уровне и на многое не претендует. Но я бы обращал внимание на гостей – на их подход к матчам, игре. Нынешний «Краснодар» показывает, что после прошлого сезона, когда команда была близка к чемпионству, были сделаны правильные выводы. Очень мощная и организованная команда.

«Краснодар» сейчас лучше «Зенита», а критики Мусаева и любители Ивича почему-то молчат. Так что я с удовольствием жду следующего тура, когда они дома сыграют с «Зенитом». И фаворит – именно «Краснодар», потому что у Семака сложности – накупили форвардов, а расставить их не могут», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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