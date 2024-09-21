Видеообзор сверхрезультативной победы «Краснодара» над «Акроном» в матче 9-го тура РПЛ

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 9-го тура РПЛ, в котором «Акрон» принимал «Краснодар» на стадионе «Солидарность Арена». Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

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В составе гостей по дублю в свой актив записали Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, также отличился Никита Кривцов. Хозяева ответили точными ударами Стефана Лончара и Владимира Хубулова. Обоим игрокам «Акрона» ассистировал Артём Дзюба.

«Акрон» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за девять матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 21 очко и теперь располагается на второй строчке.