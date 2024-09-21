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Гришин: Чалов зарабатывает достаточно, чтобы перетерпеть критику фанатов ПАОКа

Гришин: Чалов зарабатывает достаточно, чтобы перетерпеть критику фанатов ПАОКа
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Российский тренер Александр Гришин рассказал, что заработок форварда ПАОКа Фёдора Чалова достаточен для для того, чтобы перетерпеть критику фанатов.

«Чалов молодец, что забил свой первый гол за ПАОК, пускай продолжает в таком же духе. Что касается критики со стороны фанатов команды, то Чалов зарабатывает достаточно, чтобы перетерпеть эту критику. Но просто так никого критиковать не будут», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Фёдор Чалов перешёл в греческий ПАОК в августа 2024 года из московского ЦСКА. В нынешнем сезоне чемпионата Греции Чалов сыграл пять матчей, отметившись одним забитым голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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