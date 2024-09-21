Гришин: Чалов зарабатывает достаточно, чтобы перетерпеть критику фанатов ПАОКа

Российский тренер Александр Гришин рассказал, что заработок форварда ПАОКа Фёдора Чалова достаточен для для того, чтобы перетерпеть критику фанатов.

«Чалов молодец, что забил свой первый гол за ПАОК, пускай продолжает в таком же духе. Что касается критики со стороны фанатов команды, то Чалов зарабатывает достаточно, чтобы перетерпеть эту критику. Но просто так никого критиковать не будут», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Фёдор Чалов перешёл в греческий ПАОК в августа 2024 года из московского ЦСКА. В нынешнем сезоне чемпионата Греции Чалов сыграл пять матчей, отметившись одним забитым голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.