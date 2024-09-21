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Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец»

Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец»
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Российский специалист Вадим Евсеев стал новым главным тренером «Ленинградца», выступающего во Второй лиге. Контракт заключён до конца сезона-2024/2025 с возможностью продления.

«Вадим Валентинович, добро пожаловать в нашу команду!» — написано в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Предыдущим местом работы Вадима Евсеева была краснодарская «Кубань». 48-летний специалист возглавил клуб в сентябре 2023 года и покинул в апреле 2024 года. Также специалист работал в качестве главного тренера в «Факеле», «Шиннике», «Уфе», «СКА-Хабаровск» и в «Амкаре». Под его руководством команды провели 207 официальных матчей во всех профессиональных лигах России. В сезоне-2021/2022 Евсеев вывел «Шинник» в Первую лигу.

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