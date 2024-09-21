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Результаты матчей РПЛ 21 сентября

Результаты матчей РПЛ 21 сентября
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Сегодня, 21 сентября, в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 прошли три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей РПЛ 21 сентября:

«Акрон» — «Краснодар» — 2:5;
«Зенит» — «Факел» – 3:1;
«Рубин» — ЦСКА — 1:1.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 23 очка. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 21 очко. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», набравший 18 очков. В зоне вылета располагаются грозненский «Ахмат» и воронежский «Факел». Оба клуба набрали по пять очков.

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