Сегодня, 21 сентября, в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 прошли три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей РПЛ 21 сентября:

«Акрон» — «Краснодар» — 2:5;

«Зенит» — «Факел» – 3:1;

«Рубин» — ЦСКА — 1:1.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 23 очка. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 21 очко. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», набравший 18 очков. В зоне вылета располагаются грозненский «Ахмат» и воронежский «Факел». Оба клуба набрали по пять очков.