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Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Матвей Сафонов пропустил первый мяч в составе «ПСЖ»

Матвей Сафонов пропустил первый мяч в составе «ПСЖ»
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил свой первый мяч в составе французского клуба в матче 5-го тура Лиги 1 с «Реймсом». Встреча проходит в эти минуты, «Реймс» выигрывает со счётом 1:0. Команды играют на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реймс
Реймс
1-й тайм
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Накамура – 9'    

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Реймса» Кэито Накамура.

Этот матч стал первым для Матвея Сафонова в чемпионате Франции. Ранее голкипер дебютировал за «ПСЖ» в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков за четыре матча. «Реймс» располагается на восьмой строчке, заработав семь очков после аналогичного количества игр.

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Турнирная таблица Лиги 1
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