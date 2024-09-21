Матвей Сафонов пропустил первый мяч в составе «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил свой первый мяч в составе французского клуба в матче 5-го тура Лиги 1 с «Реймсом». Встреча проходит в эти минуты, «Реймс» выигрывает со счётом 1:0. Команды играют на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Реймса» Кэито Накамура.

Этот матч стал первым для Матвея Сафонова в чемпионате Франции. Ранее голкипер дебютировал за «ПСЖ» в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков за четыре матча. «Реймс» располагается на восьмой строчке, заработав семь очков после аналогичного количества игр.