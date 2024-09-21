Дмитрий Хомуха: забитый мяч за ПАОК может разгрузить Чалова в психологическом плане

Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха высказался о дебютном мяче нападающего Фёдора Чалова в составе греческого ПАОКа.

«Забитый мяч — важное событие, которое впоследствии может разгрузить Чалова в психологическом плане. Фёдор уже опытный футболист. Ему, кроме забитых мячей, ничего не поможет бороться с критикой фанатов ПАОКа. Чалову надо продолжать работать и стараться, чтобы критики становилось всё меньше», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Фёдор Чалов присоединился к ПАОКу в это трансферное окно. Ранее российский форвард выступал за московский ЦСКА. В составе греческого клуба Чалов провёл восемь матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.