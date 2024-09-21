Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Хомуха: забитый мяч за ПАОК может разгрузить Чалова в психологическом плане

Дмитрий Хомуха: забитый мяч за ПАОК может разгрузить Чалова в психологическом плане
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха высказался о дебютном мяче нападающего Фёдора Чалова в составе греческого ПАОКа.

«Забитый мяч — важное событие, которое впоследствии может разгрузить Чалова в психологическом плане. Фёдор уже опытный футболист. Ему, кроме забитых мячей, ничего не поможет бороться с критикой фанатов ПАОКа. Чалову надо продолжать работать и стараться, чтобы критики становилось всё меньше», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Фёдор Чалов присоединился к ПАОКу в это трансферное окно. Ранее российский форвард выступал за московский ЦСКА. В составе греческого клуба Чалов провёл восемь матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Фёдор Чалов забил свой первый гол за ПАОК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android