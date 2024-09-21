Тетрадзе: Глушакова не будут ставить в основу за старые заслуги — «Химкам» нужен результат

Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе высказался о переводе полузащитника «Химок» Дениса Глушакова во вторую команду.

«Глушакова взяли в «Химки» для того, чтобы он играл и был лучшим в команде. Но какой тренер уберёт из основы лучшего футболиста, который будет приносить пользу? При всём уважении к Глушакову, но со стороны Дениса неправильный подход всё валить на большое количество футболистов в команде.

Нам очень легко говорить, что надо делать Глушакову дальше. Но Денис — мудрый футболист, который знает, что делать. Не имеет значения, сколько тебе лет. Мальдини играл в 40 лет в основе за «Милан» и был лучшим. Нужно понимать, для чего Денис подписал контракт с «Химками». Чтобы просто быть в команде или играть? Если я футболист и продолжаю свою карьеру, то должен конкурировать даже с 17-летним пацаном. Дениса не будут ставить в основу за старые заслуги, ведь клубу нужен результат», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.