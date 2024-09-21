Фёдор Чалов высказался о своём дебютном голе за ПАОК
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Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов поделился эмоциями от дебютного гола в составе греческого клуба. Форвард отличился в матче 5-го тура Суперлиги Греции с «Волосом» (4:1).
Греция — Суперлига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Волос
Волос
Окончен
1 : 4
ПАОК
Салоники
0:1 Шваб – 24' 0:2 Мург – 54' 1:2 Mendieta – 57' 1:3 Тайсон – 60' 1:4 Чалов – 89'
Удаления: Феррари – 34' / нет
«Для меня это был очень важный гол. Я благодарю людей, которые пришли сюда сегодня и поддержали нас, это было как играть дома. Надеюсь, что у меня впереди ещё много голов. Дальше у нас матч Лиги Европы, мы едем туда за победой», — приводит слова Чалова Paokmania.
Фёдор Чалов присоединился к ПАОКу в это трансферное окно. Ранее российский форвард выступал за московский ЦСКА. В составе греческого клуба Чалов провёл восемь матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
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