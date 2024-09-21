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Дзюба: «Акрон» — «бойчугановская» команда, нужно только в это поверить

Дзюба: «Акрон» — «бойчугановская» команда, нужно только в это поверить
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о возможности побить рекорд Александра Кержакова по забитым мячам после поражения в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:5), в котором форвард отдал две голевые передачи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'     1:2 Лончар – 54'     1:3 Сперцян – 59'     1:4 Кордоба – 76'     2:4 Хубулов – 86'     2:5 Кривцов – 88'    

«Любой нападающий хочет забивать. Но иногда передача для меня даже краше, чем гол. Например, первая передача в игре с «Краснодаром». Я увидел Лончара, и он круто забил. В любом случае цели есть определённые. Две цели есть – глобальная и индивидуальная. А главная задача – чтобы команда не просто сохранила, а уверенно сохранила прописку в РПЛ. Клуб очень молодой, играет в лиге первый год. Нам нужно менять менталитет. У нас «бойчугановская» команда – нужно только в это поверить», – приводит слова Дзюбы Metaratings.

Напомним, в активе Александра Кержакова 233 гола, а Артём Дзюба забил 229 мячей. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний футболист провёл два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.

«Акрон» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за девять матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 21 очко и теперь располагается на второй строчке.

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