Сегодня, 21 сентября, в 5-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 прошли восемь матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей АПЛ 21 сентября:

«Вест Хэм» — «Челси» – 0:3;

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» — 3:1;

«Лестер» — «Эвертон» — 1:1;

«Ливерпуль» — «Борнмут» – 3:0;

«Саутгемптон» — «Ипсвич Таун» — 1:1;

«Тоттенхэм» — «Брентфорд» — 3:1;

«Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» – 3:1;

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0.

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», который набрал 12 очков. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший также 12 очков. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла», набравшая тоже 12 очков. В зоне вылета располагаются «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон». Три команды набрали по одному очку.