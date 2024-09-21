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Главный тренер ЦСКА Николич ответил на вопрос о возможном переходе Пьянича

Главный тренер ЦСКА Николич ответил на вопрос о возможном переходе Пьянича
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после ничьей с казанским «Рубином» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России прокомментировал новость о возможном переходе в столичный клуб хавбека сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича.

– Сейчас появились слухи, что Пьянич может перейти в ЦСКА. Стоит ли его ждать в клубе?
– В принципе, только могу сказать, что обсуждать Пьянича нужно, но как будет в жизни? Стоит ли его ждать в ЦСКА? Это не знаю, я не в курсе, — приводит слова Николича Metaratings.

По информации боснийского издания sportske.ba, армейский клуб готов платить игроку € 2 млн в год и ждёт его окончательного ответа. С 1 июля 34‑летний Пьянич находится в статусе свободного агента после ухода из клуба ОАЭ — «Шарджа». Ранее Пьянич выступал за «Ювентус», «Рому», «Лион» и «Барселону».

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