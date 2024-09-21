Игрок «Спартака» Николсон: для меня я лучше Соболева

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон сравнил себя и форварда «Зенита» Александра Соболева.

— Ты сказал, что не смог бы перейти в другой российский клуб, как это сделал Соболев. Кто из вас лучше как нападающий?

— Для меня я лучше. Для себя я всегда буду номером один, иначе нельзя. Нужно быть уверенным в себе, — приводит слова Николсона «РБ Спорт».

19 сентября Николсон отметился голом за «Спартак» в ворота «Крыльев Советов». Матч Фонбет Кубка России завершился в пользу красно-белых со счётом 4:1.

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего Соболева из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.