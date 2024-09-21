«Аль-Хиляль» уверенно победил «Аль-Иттихад» в матче 4-го тура Про-Лиги

Завершился матч 4-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:1.

На третьей минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович. Затем на 14-й минуте Митрович увеличил преимущество хозяев, оформив дубль во встрече. На 37-й минуте вингер Салем Аль-Давсари довёл счёт до разгромного. Один мяч на 86-й минуте отыграл форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

«Аль-Хиляль» после четырёх матчей занимает первое место в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 12 очков. «Аль-Иттихад» располагается на третьей строчке, заработав девять очков после аналогичного количества игр. В следующем туре «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Холудом» (28 сентября), а «Аль-Иттихад» — с клубом «Аль-Халидж» (27 сентября).