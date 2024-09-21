Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» уверенно победил «Аль-Иттихад» в матче 4-го тура Про-Лиги

«Аль-Хиляль» уверенно победил «Аль-Иттихад» в матче 4-го тура Про-Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Митрович – 3'     2:0 Митрович – 14'     3:0 Аль-Давсари – 37'     3:1 Бензема – 86'    

На третьей минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович. Затем на 14-й минуте Митрович увеличил преимущество хозяев, оформив дубль во встрече. На 37-й минуте вингер Салем Аль-Давсари довёл счёт до разгромного. Один мяч на 86-й минуте отыграл форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

«Аль-Хиляль» после четырёх матчей занимает первое место в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 12 очков. «Аль-Иттихад» располагается на третьей строчке, заработав девять очков после аналогичного количества игр. В следующем туре «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Холудом» (28 сентября), а «Аль-Иттихад» — с клубом «Аль-Халидж» (27 сентября).

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android