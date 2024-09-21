Таранов: Денис Глушаков будет искать варианты для продолжения футбольной карьеры

Бывший футболист Иван Таранов высказался о переводе полузащитника «Химок» Дениса Глушакова во вторую команду.

«Не могу оценить отстранение Глушакова «Химками», потому что не нахожусь внутри клуба и не знаю, что происходит. Но если руководство команды принимает такое решение, значит есть объективные причины для отстранения. Глушаков — амбициозный, квалифицированный и хороший футболист, который не собирается заканчивать с футболом и чувствует в себе силы для продолжения карьеры. Денис об этом заявлял неоднократно. Думаю, он будет искать ещё варианты для продолжения карьеры», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.