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Тренер ЦСКА Николич прокомментировал ничью в матче с «Рубином»

Тренер ЦСКА Николич прокомментировал ничью в матче с «Рубином»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Жемалетдинов – 15'     1:1 Тесленко – 55'    

«Обидно, что не получилось забрать три очка. Думаю, сегодня на поле наша команда была лучше по разным показателям — по владению мячом, опасным моментам и ударам. Неприятно, что это уже третий матч, где мы по игре превосходим соперника, но не можем вырвать победу.

Сегодня футболисты выложились на полную и отдали все возможные силы. Это третья игра за неделю. У «Рубина» на восстановление и подготовку было на день больше, чем у нас, и в таких условиях это действительно делает существенную разницу, что было заметно к концу игры. Жаль, что не победили, но продолжаем работу и двигаемся дальше», — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.

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