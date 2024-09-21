Тренер ЦСКА Николич прокомментировал ничью в матче с «Рубином»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«Обидно, что не получилось забрать три очка. Думаю, сегодня на поле наша команда была лучше по разным показателям — по владению мячом, опасным моментам и ударам. Неприятно, что это уже третий матч, где мы по игре превосходим соперника, но не можем вырвать победу.

Сегодня футболисты выложились на полную и отдали все возможные силы. Это третья игра за неделю. У «Рубина» на восстановление и подготовку было на день больше, чем у нас, и в таких условиях это действительно делает существенную разницу, что было заметно к концу игры. Жаль, что не победили, но продолжаем работу и двигаемся дальше», — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.