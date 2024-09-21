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«Балтика» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в матче 11-го тура Первой лиги

«Балтика» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в матче 11-го тура Первой лиги
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Завершился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). Стартовый свисток прозвучал в 21:15 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 21:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Арсенал Т
Тула

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

После этой игры в активе калининградской «Балтики» стало 17 очков. Команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице Первой лиги. Тульский «Арсенал» находится на первой строчке, набрав 23 очка.

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