«Балтика» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в матче 11-го тура Первой лиги

Завершился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). Стартовый свисток прозвучал в 21:15 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

После этой игры в активе калининградской «Балтики» стало 17 очков. Команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице Первой лиги. Тульский «Арсенал» находится на первой строчке, набрав 23 очка.