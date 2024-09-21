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Артём Дзюба: очень сильно соскучился по футболу, вдохновляет, что в меня поверили

Артём Дзюба: очень сильно соскучился по футболу, вдохновляет, что в меня поверили
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба поделился эмоциями от возвращения в Российскую Премьер-Лигу.

«Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно, когда тренерский штаб в меня верит. Спасибо Эдуардовичу (Зауру Тедееву. – Прим. «Чемпионата»). Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить. Ну и я соскучился очень сильно по футболу. Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться», — приводит слова Дзюбы Metaratings.

В текущем сезоне чемпионата России 36-летний футболист провёл за «Акрон» два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами. Контракт Дзюбы с клубом из Тольятти рассчитан до конца нынешнего сезона.

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