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Результаты матчей Бундеслиги 21 сентября

Результаты матчей Бундеслиги 21 сентября
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Сегодня, 21 сентября, в 4-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 прошли пять матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Бундеслиги 21 сентября:

«Бохум» — «Хольштайн Киль» – 2:2;
«Вердер» — «Бавария» — 0:5;
«Унион» Берлин — «Хоффенхайм» — 2:1;
«Хайденхайм» — «Фрайбург» – 0:3;
«Айнтрахт» Франкфурт — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 2:0.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария», которая набрала 12 очков. На второй строчке располагается «Фрайбург», заработавший девять очков. Замыкает тройку лидеров «Айнтрахт» из Франкфурта, набравший тоже девять очков. В зоне вылета располагаются «Санкт-Паули» (0) и «Хольштайн» (1).

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