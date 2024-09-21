Сегодня, 21 сентября, в 4-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 прошли пять матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Бундеслиги 21 сентября:

«Бохум» — «Хольштайн Киль» – 2:2;

«Вердер» — «Бавария» — 0:5;

«Унион» Берлин — «Хоффенхайм» — 2:1;

«Хайденхайм» — «Фрайбург» – 0:3;

«Айнтрахт» Франкфурт — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 2:0.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария», которая набрала 12 очков. На второй строчке располагается «Фрайбург», заработавший девять очков. Замыкает тройку лидеров «Айнтрахт» из Франкфурта, набравший тоже девять очков. В зоне вылета располагаются «Санкт-Паули» (0) и «Хольштайн» (1).