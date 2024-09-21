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Тренер «Факела» Пятибратов: наверное, было бы лучше, если бы мы забили «Зениту» позже

Тренер «Факела» Пятибратов: наверное, было бы лучше, если бы мы забили «Зениту» позже
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о поражении в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

«Быстрый гол повлиял, он дал уверенности нам, но, опять же, здесь момент психологии, мы старались играть агрессивно, но опять немножко начали скромничать. Старались сделать так, чтобы «Зенит» не смог очень быстро сравнять счёт. Нам нужно было поострее, понаглее действовать в атаке, несмотря на то что мы выигрывали 1:0. Поэтому, конечно, свою роль сыграло. Наверное, было бы лучше, если бы мы позже забили этот мяч.

Естественно, я рад, что мы забили всё-таки. Расстроен, что пропустили очень лёгкие мячи, на мой взгляд. Ребята старались, сражались, потому что первый мяч мы пропустили — это индивидуальная ошибка, скажем так, небольшая. Можно было мяч в другую сторону скинуть. Потом был обрез в центре поля, и рикошет… Лёгкий мяч был для вратаря, и рикошет привёл к тому, что вратарь был бессилен в этом эпизоде», — сказал Пятибратов на пресс-конференции.

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