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«Результат нас очень расстроил». Тренер «Факела» прокомментировал поражение от «Зенита»

«Результат нас очень расстроил». Тренер «Факела» прокомментировал поражение от «Зенита»
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Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

«Проиграли матч, в самом конце могли сделать 2:2, а получилось 1:3. Результат нас очень расстроил, парни старались, но этого мало для того, чтобы хотя бы вничью сыграть с «Зенитом». Мы прекрасно понимали силу соперника, но, опять, если смотреть, как матч складывался, мы имели достаточно шансов, чтобы не проиграть, потому что все моменты, которые создавал «Зенит», это, к сожалению, были моменты после наших невынужденных ошибок. И мы могли чуть-чуть более спокойно сыграть в этих эпизодах», — сказал Пятибратов на пресс-конференции.

Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025, набрав 23 очка. «Факел» находится в зоне вылета. Воронежцы набрали пять очков.

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