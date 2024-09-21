«Результат нас очень расстроил». Тренер «Факела» прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Проиграли матч, в самом конце могли сделать 2:2, а получилось 1:3. Результат нас очень расстроил, парни старались, но этого мало для того, чтобы хотя бы вничью сыграть с «Зенитом». Мы прекрасно понимали силу соперника, но, опять, если смотреть, как матч складывался, мы имели достаточно шансов, чтобы не проиграть, потому что все моменты, которые создавал «Зенит», это, к сожалению, были моменты после наших невынужденных ошибок. И мы могли чуть-чуть более спокойно сыграть в этих эпизодах», — сказал Пятибратов на пресс-конференции.

Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025, набрав 23 очка. «Факел» находится в зоне вылета. Воронежцы набрали пять очков.