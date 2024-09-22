Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович: были варианты в Саудовской Аравии, Эмиратах

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович, ныне выступающий за «Маккаби», рассказал, почему выбрал для продолжения карьеры клуб из Израиля.

— Я действительно перешёл в «Маккаби» уже после закрытия окна, контракт подписал 17 сентября.

— Почему так затянулся трансфер?

— Тяжело ответить. У меня было много вариантов, предложений из Саудовской Аравии, из Эмиратов — возможно, из-за этого. Предлагали очень большие деньги. Был отличный вариант, который пропал в последний момент. Я ждал, ждал и начал разговоры с «Маккаби», решил перейти сюда, — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Гойкович выступал за «Оренбург» с сентября 2020 года по 2024-й. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.