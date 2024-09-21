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Реймс — ПСЖ, результат матча 5-го тура Лиги 1, счёт 1:1, 21 сентября 2024 года

«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом» в дебютном матче Сафонова в Лиге 1
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Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Реймс» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе. В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Пиньяр. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Накамура – 9'     1:1 Дембеле – 68'    

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Реймса» Кэито Накамура. На 68-й минуте форвард Усман Дембеле забил ответный мяч «ПСЖ».

Этот матч стал первым для Матвея Сафонова в чемпионате Франции. Ранее голкипер дебютировал за «ПСЖ» в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«ПСЖ» после пяти матчей занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков. «Реймс» располагается на пятой строчке, заработав восемь очков после аналогичного количества игр. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Ренном» (27 сентября), а «Реймс» — с «Анже» (29 сентября).

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Турнирная таблица Лиги 1
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