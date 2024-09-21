Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Эспаньол» в матче 6-го тура Ла Лиги

Завершился матч 6-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 4:1.
«Эспаньол» вышел вперёд на 54-й минуте после автогола голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Спустя четыре минуты защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль сравнял счёт. На 75-й минуте бразилец Родриго вывел хозяев вперёд. На 78-й минуте вингер Винисиус Жуниор забил третий мяч в ворота «Эспаньола». На 90-й минуте «Реал» получил право на 11-метровый удар, который реализовал Килиан Мбаппе.
После этой победы в активе «Реала» стало 14 очков. Подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с семью очками идёт 13-м.
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