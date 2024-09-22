Результаты матчей Серии А 21 сентября

Вчера, 21 сентября, в 5-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 прошли три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Италии 21 сентября:

«Венеция» — «Дженоа» – 2:0;

«Ювентус» — «Наполи» — 0:0;

«Лечче» — «Парма» — 2:2.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Торино», который набрал 11 очков за пять матчей. На второй строчке располагается «Наполи», заработавший 10 очков. На третьем месте находится «Удинезе», набравший тоже 10 очков. В зоне вылета располагаются «Кальяри» (2), «Комо» (2) и «Болонья» (3).