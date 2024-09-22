Николич: мы видим, как сильно в последних играх прибавили Файзуллаев и Жемалетдинов

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался об игре нападающего Сауля Гуарирапы, а также оценил текущую форму вингера Аббосбека Файзуллаева и полузащитника Рифата Жемалетдинова.

«Как оценю выход Гуарирапы? Индивидуально игроков команды я обсуждать не буду. Но хочу сказать следующее: мы видим, как сильно в последних трёх-четырех играх прибавили Файзуллаев и Жемалетдинов. Аббос долго не был с нами из-за Олимпиады, Рифат присоединился к команде только этим летом. Каждый разбирающийся в футболе человек знает, что игрокам нужно время. Сейчас мы видим, что они набрали хорошую форму. А Гуарирапа с нами всего три игры и четыре тренировки. Ожидать чудес не стоит, в футболе так не работает. Если бы все сразу были в идеальной форме, то никто бы никого не тренировал. Сауль — молодой парень, ему нужно время», — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.