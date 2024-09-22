Результаты матчей чемпионата Франции 21 сентября

Вчера, 21 сентября, в 5-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025 прошли три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Лиги 1 21 сентября:

«Лилль» — «Страсбург» — 3:3;

«Ренн» — «Ланс» — 1:1;

«Реймс» — «ПСЖ» — 1:1.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 на данный момент возглавляет «Пари Сен-Жермен», имеющий в своём активе 13 очков после пяти встреч. На втором месте идёт «Марсель», набравший 10 очков за четыре игры. Тройку лидеров замыкает «Монако» с 10 очками после четырёх встреч. В зоне прямого вылета находятся «Анже» и «Монпелье», набравшие по одному очку в четырёх матчах.