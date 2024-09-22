Сергей Семак: мы хотели по возможности дать Глушенкову игровую практику

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о выходе форварда Максима Глушенкова на поле в матче 9-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом» (3:1).

«Мы хотели по возможности дать Максиму Глушенкову игровую практику. Со стороны медицинского штаба, как я и говорил уже, возражений не было, он допущен к занятиям в общей группе. Хотя немного тренировался с определёнными ограничениями. Но сегодня, конечно, хотелось, чтобы он почувствовал игровой ритм. Он давно уже не играл, соскучился по игре, и нам важно было, чтобы он сегодня вышел и хоть немножко получил игровую практику для того, чтобы лучше подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».