Сергей Семак: мы хотели по возможности дать Глушенкову игровую практику
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о выходе форварда Максима Глушенкова на поле в матче 9-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом» (3:1).
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8' 1:1 Кассьерра – 52' 2:1 Гонду – 67' 3:1 Ерохин – 87'
«Мы хотели по возможности дать Максиму Глушенкову игровую практику. Со стороны медицинского штаба, как я и говорил уже, возражений не было, он допущен к занятиям в общей группе. Хотя немного тренировался с определёнными ограничениями. Но сегодня, конечно, хотелось, чтобы он почувствовал игровой ритм. Он давно уже не играл, соскучился по игре, и нам важно было, чтобы он сегодня вышел и хоть немножко получил игровую практику для того, чтобы лучше подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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