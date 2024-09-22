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Сперцян: «Краснодар» настраивался на «Акрон», как на «Зенит» или «Динамо»

Сперцян: «Краснодар» настраивался на «Акрон», как на «Зенит» или «Динамо»
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Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'     1:2 Лончар – 54'     1:3 Сперцян – 59'     1:4 Кордоба – 76'     2:4 Хубулов – 86'     2:5 Кривцов – 88'    

«Думаю, что победили за счёт характера. Самое главное, что не было недонастроя, который мог бы быть в таком матче. Сегодня мы готовились к игре и настраивались на неё, как на «Зенит», «Динамо» или «Ростов», это и сыграло решающую роль. После того как повели 2:0, мы дали сопернику много создать у своих ворот, было немного тревожно, хорошо, что забили третий и довели дело до победы. Такие победы придают уверенности. Это очень важные очки, мы продолжаем идти вперёд», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

«Акрон» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за девять матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 21 очко и теперь располагается на второй строчке.

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