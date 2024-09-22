Российский вратарь Иван Злобин сыграл «на ноль» второй матч в чемпионате Португалии

Российский голкипер португальского «Фамаликана» Иван Злобин сыграл «на ноль» во втором матче в сезоне Примейры. Вчера, 21 сентября, завершился матч 6-го тура чемпионата Португалии, в котором «Фамаликан» встречался с «Морейренсе». Игра проходила на стадионе «Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ» в Морейра-де-Конегуше. В качестве главного арбитра встречи выступил Антониу Нобре. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Иван Злобин выступает за «Фамаликан» с августа 2024 года. Ранее он играл за «Бенфику». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего вратаря составляет € 300 тыс.