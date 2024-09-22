Ловчев: Дзюба — хороший игрок, он учит молодых ребят в «Акроне» играть в футбол

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о 36-летнем нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе. По мнению экс-футболиста, Дзюба сможет побить рекорд Александра Кержакова по забитым мячам. Напомним, в активе Александра Кержакова 233 гола, а Артём Дзюба забил 229 мячей.

«Побьёт ли Дзюба рекорд Кержакова? Дзюба — заметнейший и хороший футболист. Забьёт! И я буду потом здесь сидеть и скажу: «А вы, наверное, не верили?»

Хороший игрок Дзюба? Вот и что тогда спорить! Он может не забивать, но он отдаёт [голевые передачи]. Два гола отдал! Он учит молодых ребят в «Акроне» играть в футбол. Ладно, если бы он пешком ходил, но он два гола создал», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата России 36-летний футболист провёл за «Акрон» два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами. Контракт Дзюбы с клубом из Тольятти рассчитан до конца нынешнего сезона.