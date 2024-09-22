Гойкович: никогда не считал ошибкой решение уйти из «Оренбурга»

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович, ныне выступающий за «Маккаби», рассказал, что много думал о своём решении уйти из прошлого клуба.

— Ближе к закрытию трансферного окна не возникало сожалений о том, что решили уйти из «Оренбурга»?

— Нет. Я много раз думал про «Оренбург», о том, почему принял именно такое решение. Но для меня это закрытая страница. Когда стартовали чемпионаты, у меня были даже мысли о том, что я могу остаться без команды, но решение уже принято. Около недели назад у меня были предложения из Румынии, Хорватии, Израиля. Но я никогда не считал, что ошибся, решив уйти из «Оренбурга», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Гойкович выступал за «Оренбург» с сентября 2020 года по 2024-й. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.