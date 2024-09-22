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21 сентября в 11-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошли семь матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 21 сентября:

«Енисей» — «СКА-Хабаровск» — 2:2;

«Тюмень» — «Родина» — 1:2.

«Шинник» — «Торпедо Москва» — 1:1.

«Сокол» — «Сочи» — 1:1.

«КАМАЗ» — «Урал» — 0:2.

«Нефтехимик» — «Алания» — 0:0.

«Балтика» — «Арсенал» — 0:0.

После матчей 21 сентября первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», заработавший 23 очка в 11 играх. На второй строчке расположился «Урал», набравший 21 очко после 11 встреч турнира. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», которое заработало 21 очко в 11 матчах.

На текущий момент последнее, 18-е место в Первой лиге занимает «Тюмень», заработавшая пять очков после 11 туров.

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