Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги 21 сентября

Результаты матчей Первой лиги 21 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

21 сентября в 11-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошли семь матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 21 сентября:

  • «Енисей» — «СКА-Хабаровск» — 2:2;
  • «Тюмень» — «Родина» — 1:2.
  • «Шинник» — «Торпедо Москва» — 1:1.
  • «Сокол» — «Сочи» — 1:1.
  • «КАМАЗ» — «Урал» — 0:2.
  • «Нефтехимик» — «Алания» — 0:0.
  • «Балтика» — «Арсенал» — 0:0.

После матчей 21 сентября первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», заработавший 23 очка в 11 играх. На второй строчке расположился «Урал», набравший 21 очко после 11 встреч турнира. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», которое заработало 21 очко в 11 матчах.

На текущий момент последнее, 18-е место в Первой лиге занимает «Тюмень», заработавшая пять очков после 11 туров.

Материалы по теме
«Балтика» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в матче 11-го тура Первой лиги

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android