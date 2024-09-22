Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о пропущенном голе Сафонова в матче с «Реймсом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о ничьей в матче пятого тура чемпионата Франции с «Реймсом» (1:1).

«С самого начала матча мы знали, что это будет очень сложная игра. Они играли очень хорошо, очень сильны физически, хорошо владели мячом. Этот матч начался с некоторой степени удачного гола в их пользу. Больше нечего сказать, нам просто нужно двигаться дальше и двигаться вперед», — приводит слова Энрике Culture PSG.

В этом матче в составе «ПСЖ» вышел голкипер Матвей Сафонов, для которого эта игра стала дебютной в чемпионате Франции. Ранее россиянин вышел в стартовом составе «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

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